آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

أدرار: تكريم المتوجين بمسابقة القارئ الصفير

21 افريل 2024 ()
+ -

اختتم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الحفل الختامي لمسابقة القارئ الصغير في طبعتها السادسة تحت شعار "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" الموسومة باسم المرحوم الحاج مبروك بن علي ، التي تنظمها معتمدية الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع المجلس الشعبي البلدي تامست في دائرة فينوغيل والجمعية الولائية للمنابر الثقافية

وخلال هذا الحفل تم تتويج البرعمة عثماني جهيدة عن فئة الإناث، والصغير مسعودي الزبير عن فئة الذكور، إلى جانب تكريم المسجد الفائز في مسابقة أحسن مسجد التي عادت إلى المسجد العتيق في قصر غرميانوا، وكذا تسليم وسام الوفاء لعائلة المرحوم الحاج مبروك بن علي

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    احتياطيات النقد الأجنبي: الجزائر تتصدر الدول الإفريقية

    7990 قراءة
  • 3

    أمطار غزيرة تجتاح هذه الولايات

    5772 قراءة
  • 4

    بعد ضربة أصفهان.. هذا ما كشفته صور الأقمار الاصطناعية

    4699 قراءة
  • 5

    رشاد.. وأقنعتها الخفية

    4321 قراءة