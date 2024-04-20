أدرار: تكريم المتوجين بمسابقة القارئ الصفير

اختتم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الحفل الختامي لمسابقة القارئ الصغير في طبعتها السادسة تحت شعار "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" الموسومة باسم المرحوم الحاج مبروك بن علي ، التي تنظمها معتمدية الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع المجلس الشعبي البلدي تامست في دائرة فينوغيل والجمعية الولائية للمنابر الثقافية

وخلال هذا الحفل تم تتويج البرعمة عثماني جهيدة عن فئة الإناث، والصغير مسعودي الزبير عن فئة الذكور، إلى جانب تكريم المسجد الفائز في مسابقة أحسن مسجد التي عادت إلى المسجد العتيق في قصر غرميانوا، وكذا تسليم وسام الوفاء لعائلة المرحوم الحاج مبروك بن علي