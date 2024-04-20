النقل بالسكك: تسعيرات خاصة لهذه الفئة

أطلقت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أمس، تسعيرة جديدة لمرتادي قطارات الضواحي والبعيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عبر صفحتها الرسمية، أن العملية قسمت على ثلاث فئات، شملت الفئة الأولى من ذوي الهمم الأفراد الذي يعانون من نسبة العجز أقل من 80 بالمائة، حيث سيستفيدون من تخفيض نسبته 50 بالمائة على الخطوط ما بين المدن والطويلة.

وبالنسبة للفئة الثانية للأفراد الذي يعانون من عجز نسبته تتراوح ما بين 80 و100 بالمائة سيستفيدون من تخفيض يصل حتى 100 بالمائة على الخطوط ما بين المدن والطويلة، بينما ستستفيد الفئة الثالثة الذي يعانون أفرادها من عجز نسبته 100 بالمائة مع المرافق، من تخفيض بـ 100 بالمائة على الخطوط ما بين المدن والطويلة، بالإضافة إلى تخفيض بـ 100 بالمائة للشخص المرافق، يضيف البيان.

وأشارت المصالح ذاتها، أن الفئات الثلاث ستستفيد من تخفيضات بنسبة 100 بالمائة على خطوط الضواحي.