البليدة: الأمن يفكك مجموعة تستغل عيادة طبيب في الجريمة

تمكن عناصر الأمن في البليدة، من تفكيك مجموعة تستغل محل عيادة طبيب في جرائم منافية للأخلاق، لعقد لقاءات مشبوهة، استنفرت الجيران، والذين قاموا بالتبليغ عنهم ، والقبض عليهم متلبسين.

وقائع القضية ، تعود إلى ملاحظة الجيران، حركية غير طبيعية وزوار يتوافدون على عيادة طبيب مغلقة، لانتهاء عقد ايجاره لشقة العيادة، وتحوله على عنوان آخر، واتضح أن المشتبه فيهم كانوا يستغلون اليافطة خاصته التي ظلت معلقة، للتمويه وضبط مواعيد وعقد لقاءات منافية، جعلت الجيران يبلغون عنهم، ليتدخل عناصر الأمن في أولاد يعيش، ويلقون القبض على المشتبه فيهم وتحويلهم على التحقيق.