غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الصهيوني

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، جراء قصف صهيوني طال مناطق متفرقة وسط وجنوب غزة، وذلك في اليوم الـ 199 من العدوان الغاشم غير المسبوق على القطاع.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قصفا مدفعيا صهيونيا استهدف شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع غارة على المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع. واستشهد فلسطينيون وجرح آخرون في غارة صهيونية استهدفت مسجد التقوى في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارة ثانية شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع، وأخرى استهدفت مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من الأشخاص جراء قصف صهيوني استهدف محيط مقبرة السوارحة في مخيم النصيرات، وإثر استهداف منزل في منطقة البروك بدير البلح وسط قطاع غزة. وطال القصف الصهيوني كذلك حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ومنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية، إن الطيران الصهيوني شن الليلة الماضية (الاحد) غارتين على المناطق الجنوبية لمدينة غزة، وعلى حي التفاح. وفي هذا السياق، أفادت مصادر صحية في القطاع، بارتفاع عدد الشهداء في غارات صهيونية على منزلين في رفح إلى 26 بينهم 16 طفلا و6 نساء. واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال، أمس الأحد، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة النويري في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي إلى 34،097، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 76،980، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.