شروط السنوار لتبادل الأسرى

قالت تقارير إخبارية عبرية، إنه لا يزال لدى يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) داخل قطاع غزة، ثلاثة مطالب في المفاوضات الحالية بشأن تبادل الأسرى.

وورد أن السنوار يريد التزاما مكتوبا من أجل "إنهاء غير مشروط للحرب".

ووفقا لقناة الـ 12 في التلفزيون العبري، فإن السنوار يطالب أيضا بأن لا يمنع الكيان الصهيوني الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح المحتجزين الصهاينة من العودة إلى الضفة الغربية.

وتشير أحدث مسودة للاتفاق إلى أن الكيان المحتل يريد إرسال الفلسطينين الذين كانوا يقضون عقوبة السجن مدى الحياة إلى قطاع غزة أو إلى خارج فلسطين.

بالإضافة إلى ذلك، يريد زعيم حماس داخل قطاع غزة تفاصيل بشأن المواد التي لن يسمح الاحتلال الصهيوني بدخولها إلى القطاع الساحلي من أجل إعادة الإعمار.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق أنها سوف ترسل مجددا وفدا إلى القاهرة، من أجل اتمام المفاوضات غير المباشرة الحالية مع الصهاينة، بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار.