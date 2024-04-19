انخفاض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط أكثر من 1 بالمائة، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وزيادة المخاوف من ركود اقتصادي يخفض الطلب.

وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت الجزائر، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.35 بالمائة إلى 82.02 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.33 بالمائة إلى 86 دولار للبرميل.

وأنهت عقود النفط تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف، وسجلت عقود الخام الأمريكي يوم الجمعة الماضي زيادة بنسبة 0.5 بالمائة وأغلقت عند 83.14 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود "برنت" عند التسوية بنسبة 0.2 بالمائة إلى 87.29 دولار للبرميل.