بيان هام لوكالة "عدل"

أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره -عدل- أن قنوات التواصل مع المواطنين والمكتتبين متواصلة ومستمرة ممثلةً في المنصة الرقمية المتعلقة بتحديد المواعيد للتكفل بانشغالات المكتتبين ومعالجتها بطريقة آنية، أو الاتصال عبر الرقم الأخضر 3040 لتوجيههم والإجابة عن استفساراتهم، وهما تعملان خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 08:00 صباحا إلى غاية 16:30 مساءً.

وجاء في بيان لذات الوكالة، أنه "تنفيذًا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، المسداة في الاجتماع التقني حول رقمنة وعصرنة قطاع السكن، المنعقد يوم 21 مارس 2024، وعملًا بتوصياته المتضمنة تحسين الخدمات الرقمية تُجاه المواطن وجعلها أولوية مطلقة، وضمن برنامجها الهادف لتقريب خدماتها من المواطن، والاستماع الدائم لانشغالات مكتتبي وقاطني سكنات صيغة البيع بالإيجار والتكفل الأمثل بها، تؤكد الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره -عدل- أن قنوات التواصل مع المواطنين والمكتتبين متواصلة ومستمرة ممثلةً في المنصة الرقمية المتعلقة بتحديد المواعيد للتكفل بانشغالات المكتتبين ومعالجتها بطريقة آنية، أو الاتصال عبر الرقم الأخضر 3040 لتوجيههم والاجابة عن استفساراتهم، وهما تعملان خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 08:00 صباحا إلى غاية 16:30 مساءً.

وأشارت وكالة عدل أنه باستعمال هاتين الأخيرتين تم التكفل بعدة انشغالات سواءً منها الإدارية المتعلقة بعملية الاكتتاب أو تلك تطرأ على مستوى الأحياء السكنية، كما تم الإجابة على عدة اسئلة تم طرحها بخصوص إجراءات الاكتتاب لصيغة البيع بالإيجار.

ونوهت الوكالة كافة المكتتبين وقاطني سكنات عدل أن المنصة المتعلقة بتحديد المواعيد التي يمكن الولوج إليها عبر موقعها الإلكتروني www.aadl.com.dz ، وكذا الرقم الأخضر 3040 هما الوسيلتان الرسميتان للتكفل الأمثل بانشغالاتهم، هذا بالإضافة الى الاستقبالات اليومية التي تقوم بها المديرية العامة للوكالة، المديريات الجهوية، المديريات الولائية وكل المكاتب التابعة لها عبر مختلف ربوع الوطن.