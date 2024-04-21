هل شركة "فلاي دبي" صهيونية؟

أثارت شركة الطيران الإماراتية "فلاي دبي" غضبا واسعا على مواقع التواصل، بعد اعتبارها أن الأراضي الفلسطينية هي صهيونية، إضافة إلى الترويج للسياحة في الكيان الصهيوني، رغم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وتداول ناشطون دليلَ السفر إلى الكيان الصهيوني التي ترفقه "فلاي دبي" عبر موقعها الإلكتروني، ويذكر فيه أن الكيان هي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط ديناميكية، وتقع على طول البحر الأبيض المتوسط، وتل أبيب معروفة أيضا باسم مانهاتن الشرق الأوسط، ومدينة لا تنام أبدا".

وتضيف أن "المدينة القديمة الشهيرة عالميا في القدس وكنائس بيت لحم، من الأماكن التي يجب زيارتها وتقدن لجميع عشاق الطعام مزيجا مثاليّا من المأكولات الشرق أوسطية والمتوسطية، مما يمنحك مذاقا أصيلا ولذيذا من الحمص والفلافل والشكشوكة والمسبحة والكسكس، جنبا إلى جنب مع الخبز الطازج التقليدي وخبز الشله".

وأثار هذا الإعلان للشركة الإماراتية غضبا واسعا على شبكات التواصل. واستنكرت الصحافية الفلسطينية منى حوا إلحاق مدينة بيت لحم بالكيان المحتل، رغم وقوعها في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت في تدوينة عبر حسابها في منصة "إكس" إن "السؤال التقني البحت: حتى نتنياهو نفسه يعرف أن بيت لحم وكنائسها تقع في الضفة الغربية، كيف صارت اليوم حسب خارطة فلاي دبي جزءا من كنه إسرائيل؟"