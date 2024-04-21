عبر وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، اليوم الإثنين، عن دعمه المطلق لاتحاد العاصمة، من أجل كسب قضيته ضد نهضة بركان المغربي، عقب إلغاء مباراة الفريقين أمس الأحد.

وقال حماد في تصريح عل هامش مراسم تنصيب رياضيي النخبة: "هم يقومون بما يريدون، نحن كوزارة أكيد سنساند اتحاد العاصمة وكل الفرق الأخرى، الاتحاد سينال حقه بكل الطرق".

وكان نادي نهضة بركان قد قرر عدم خوض مقابلة ذهاب نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم على ملعب 5 جويلية، بسبب إصراره على ارتداء قمصان تحمل "خريطة مزعومة"، في خرق واضح للوائح "الفيفا" التي ترفض تسييس الرياضة.