أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على عدة ولايات.

وأوضحت ذات المصالح، في تنبيه لها، أن تساقط الأمطار سيكون بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، البيض، النعامة، المدية، البليدة، تيزي وزو، البويرة، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة و تبسة.

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء على ولايات المسيلة، الجلفة، الأغواط، غرداية، تقرت، أولاد جلال، المغير، بسكرة وتمنراست.