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مجتمع

البليدة: إصابة 21 شخصا في انقلاب حافلة

23 افريل 2024 ()
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أصيب 21 شخصا بجروح مختلفة في حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين وقع ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بالطريق السيار شرق- غرب بعد محول مستشفى "فرانس فانون" بالبليدة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية يحياوي بن مالك، بدعم وحدات شفة وبني مراد وبوعرفة والوحدة الرئيسية في حدود الساعة منتصف الليل و16 دقيقة من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من سطيف باتجاه تلمسان، وكانت تقل 38 راكبا.

وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصا بجروح مختلفة تم إسعافهم وإجلائهم نحو مستشفى فرانس فانون لتلقي العلاج اللازم.

 

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