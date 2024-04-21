اليوم 200 من القصف على غزة.. حصيلة الشهداء ترتفع

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 34.183 شهيدا و77.143 مصابا.

وأوضحت ذات المصادر أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، راح ضحيتها 32 شهيدا و59 جريحا، مشيرة إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وبينما تدخل الحرب في القطاع المحاصر يومها الـ200، أفادت مصادر فلسطينية، باستهداف مقاتلات صهيونية منطقة محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات، كما تعرض حي الزيتون ورفح ومدينة غزة لقصف مدفعي صهيوني .

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد تواصل القصف المدفعي العنيف من مدفعية ودبابات الجيش الصهيوني على أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، شرق مدينة غزة ما أدى إلى سقوط 3 شهداء على الأقل ونحو 10 جرحى وصلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

واستهدفت مدفعية الجيش الصهيوني مناطق جنوب غرب مدينة غزة بالقذائف، وسط سماع دوي انفجارات ضخمة وإطلاق نار.

كما استهدفت طائرة حربية صهيونية منطقة محيط وادي غزة، شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومنطقة جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة ووقوع إصابات في صفوف المواطنين نقلوا جراءها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، بحسب المصدر ذاته.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف مدفعي صهيوني عنيف يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لـ "وفا".