عنابة: دعوة لرؤساء البلديات "الضعفاء" للاستقالة

هاجم والي عنابة عبد القادر جلاوي، من وصفهم بالمنتخبين ورؤساء البلديات، الضعفاء، والممارسين لمهامهم على مستوى المجالس البلدية المنتخبة، الذين لا ينبغي أن يكونوا في هذه المناصب، بتقديم الاستقالة والخروج من أوسع الأبواب، عندما يتبين لهؤلاء رؤساء البلديات، أنهم لا يستطيعون تحقيق المهمة التي من أجلها تم انتخابهم لأجلها، عوض من اللجوء إلى التنحية والتوقيف عن ممارسة المهام، وتعيين إداريين لتسيير شؤون هذه البلديات العاجزة، التي هي محل انسداد وانشقاقات داخل مجالسها البلدية المنتخبة، التي أصبح فيها أغلب المسؤولين المنتخبين لا يفكر إلا في مصالحه الشخصية، ومصالح محيطه الضيق.

ووجه الوالي على هامش الاجتماع الموسع والخاص بلجنة المدينة لبلدية عنابة، الذي حضرته جمعيات وفعاليات المجتمع المدني بقصر الثقافة محمد بوضياف، دعوة إلى رؤساء البلديات العاجزين عن أداء مهامهم في خدمة المواطنين إلى الاستقالة، وترك أماكنهم لغيرهم، موجها كلامه إلى رؤساء بلديات عنابة، الشرفة والحجار، الذين تعرف في الآونة الأخيرة موجة احتجاج وانسداد في تسيير المجالس المنتخبة عبر هذه البلديات.