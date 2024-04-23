"مطار الإطفاء سيدخل الخدمة جوان القادم"

شدد المدير العام للغابات جمال طواهرية على ضرورة تسليم مشروع قاعدة مركزيّة لطائرات إخماد الحرائق والإجلاء الصحي بالمنطقة الغربية و التي يحتضنها مطار صيادة بولاية مستغانم في الآجال المحددة قانونا بتاريخ 15 جوان القادم ، الذي يصادف الحملة الوطنية للوقاية من الحرائق ومُكافحتها.

وعاين المدير العام لقطاع الغابات، المشروع ضمن برنامج زيارة عمل قادته إلى ولاية مستغانم هذا الصباح بمعية الوالي أحمد بودوح و المدير العام لشركة طاسيلي للعمل الجوي، مؤكدا أن القاعدة المركزيّة لإطفاء النيران في الجهة الغربية للوطن، يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية للحكومة في مُجابهة ظاهرة الحرائق، خاصة أن موجة الحرائق السابقة، تسببت في تدمير الغطاء الغابي و النباتي.

وخلال تقديمه لعرض المشروع، الذي أسند إلى شركة طاسيلي للعمل الجوي أبرز مدير المؤسسة أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات مُكافحة حرائق الغابات في غرب البلاد من خلال توفير الدعم اللوجستي، لاسيما مع استخدام مخطط الطائرات لمُكافحة الحرائق وعمليات الإجلاء الطبي، وذلك باستخدام طائرات الإطفاء (سرب من 6 طائرات) بداية من جوان المقبل.

وأضاف المتحدث إن مرافق المشروع ستعرف تطويرا في الوظائف الأساسية للمنشأة ولاسيما ما يتعلّق بمستودعات الصيانة (صيانة الطائرات) ومركز العمليات (المدنية) وجناح المحاكاة المخصّص للتكوين على المستوى الإقليمي، بالموازاة مع توسّع النشاطات لتشمل الإجلاء الصحي والطيران الزراعي ومختلف الاستخدامات المدنية للطائرات المُسَيّرة .

كما أشرف المدير العام للغابات على إعطاء إشارة انطلاق مشروع إعادة تأهيل وتنمية شجرة الأرڨان ببلدية إستيديا على مساحة 04 هكتار، أين خصص للمشروع مبلغ مالي يفوق 1 مليار سنتيم بمدة إنجاز 12 شهرا، ويبلغ عدد الشجيرات المراد غرسها 600 وحدة.