بسكرة: أطفال التوحد وأولياؤهم يحتجون

نظم نحو 170 طفلا من أطفال طيف التوحد وأوليائهم والمؤطرين وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الولائي ببسكرة، على خلفية غلق أبواب المؤسسة الاجتماعية الطبية التابعة للجمعية الولائية "اليد في اليد" لترقية المجتمع ببسكرة، التي تقوم بالتكفل بأطفال طيف التوحد وعددهم يقارب 200 طفل من جميع بلديات الولاية وبصفة مجانية.

الحركة الاحتجاجية جاءت عقب إقدام المؤسسة المذكورة التابعة لجمعية اليد في اليد على غلق أبوابها بسبب الأزمة المالية التي تتخبط فيها، حيث طالب الأولياء بدعم هذه الجمعية التي تحملت المسؤولية وأخذت على عاتقها عملية التكفل بأطفال هذه الشريحة، حيث طالبوا بإعادة فتحها ومرافقتها ماديا واجتماعيا مستقبلا، خاصة وأن عملية الغلق تعني بالدرجة الأولى تشريد هذه الفئة التي تعاني من هذا المرض وتتطلع إلى إدماجها في المجتمع.