وهران: والد التلميذة يكشف الحالة الصحية لابنته

كشف أب التلميذة ضحية انهيار سقف ابتدائية الشهيد سايح رحو ببلدية بوتليليس بوهران، عن الوضعية الصحية لابنته.

وصرح الأب لإذاعة وهران الجهوية، مساء اليوم: "الحمد لله ابتني بصحة جيدة، استفاقت وهي بحالة مستقرة، قدر الله ما شاء فعل ونتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله".

وأضاف ذات المتحدث: "أطمئن الشعب الجزائري على حالتها الصحية، هي بخير وبصحة جيدة".

وكان حادث انهيار ذات الابتدائية، صباح اليوم، قد أدى لعدة إصابات منها تلميذة خضعت لعملية جراحية على مستوى الرأس بمصلحة طب الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن عودة بن زرجب بوهران.

كما تم تحويل أربعة تلاميذ آخرين، حالتهم مستقرة، نحو مستشفى بن زرجب، فيما تم التكفل ببقية المصابين بصدمات نفسية على مستوى المرافق الصحية المتواجدة في بوتليليس.