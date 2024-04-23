فتح تحقيق في حادث وهران

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة السانية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في حادث انهيار سقف بمدرسة ابتدائية في بلدية بوتليليس.

وجاء في بيان لذات الهيئة القضائية: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة السانية الرأي العام أنه تزامنا مع القيام بأشغال إصلاح الطبقة الكتمية على مستوى المدرسة الابتدائية سايح رحو ببلدية بوتليليس، وقع صباح اليوم انهيار في سقف أحد الأقسام أدّى إلى إصابة 06 تلاميذ بجروح وتم التكفل بهم طبيا وغادر 04 منهم المصحة بعد تلقيهم العلاج، فيما تم الإبقاء على مصابين اثنين 02 بالمستشفى الجامعي وهران".

وأضاف البيان: "انتقل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث وأمر بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع لتحديد المسؤوليات، كما تعلم النيابة أنه لم تسجل أية وفاة في هذه الحادثة".