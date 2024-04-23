مجزرة مرورية بتمنراست

تدخل أفراد المركز المتقدم أراك وبدعم من وحدة القطاع عين أمقل للحماية المدنية بتمنراست، عشية اليوم على الساعة 16 و30 د، من أجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 01 على بعد حوالي 100 كلم من قرية أراك باتجاه بلدية عين أمڨل.

وفق بيان مصالح الحماية المدنية، تمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة نفعية وأسفر عن وفاة 07 أشخاص من جنس ذكر في عين المكان وإصابة 15 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة من بينهم امرأة.

وحسب ذات المصدر، تم إسعاف المصابين في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة من طرف فرقة التدخل إلى مستشفى تمنراست وتحويل جثث المتوفين إلي مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.