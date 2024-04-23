بيان النيابة بخصوص جريمة القتل الشنعاء بالجلفة

أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح بالجلفة بيانا بخصوص قضية مقتل ثلاثة أشخاص بحي جواف ببلدية حاسي بحبح شمال عاصمة الولاية.

وأوضح البيان أنه "عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح الرأي العام، أنه بتاريخ 23 أفريل 2024 صباحاً تلقت مصالح أمن دائرة حاسي بحبح مكالمة هاتفية مفادها وقوع إطلاق نار بإحدى العمارات بالمدينة".

وأضاف البيان أنه "بعد إخطار وكيل الجمهورية، انتقل مع مصالح الضبطية القضائية إلى مكان الحادث وتمت معاينة وجود 3 أشخاص قتلى اثنين من جنس ذكر وأنثى".

وكشف بيان محكمة حاسي بحبح أنه "تبين من خلال معاينة الجثث من طرف الطبيب أن الوفاة ناتجة عن طلقات نارية وحسب التحريات الأولية، فإن الأمر يتعلق بشخص أطلق النار على طليقته وابنهما باستعمال بندقية صيد ثم أطلق النار على نفسه".

وقد "أمرت النيابة يفتح تحقيق ابتدائي في هذه الحادثة المأساوية".