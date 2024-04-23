المسيلة: حجز 1014 كبسولة مهلوسة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بوسعادة بأمن ولاية المسيلة من حجز 1014 كبسولة مهلوسة، مع توقيف شخصين يمتهنان المتاجرة بهذه المهلوسات.

وقائع القضية تعود إلى تحريات ذات المصلحة حول قيام شخصين بنقل كمية من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات المجاورة إلى قطاع الاختصاص وذلك على متن مركبة سياحية، وعليه تم إعداد خطة عمل ونصب كمين محكم على مستوى مدينة بوسعادة مكن فريق التحقيق من توقيف شخصين وحجز كمية أولية من المهلوسات قدرت بـ 600 كبسولة مهلوسة كانت مخبأة داخل المركبة، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم حجز كمية ثانية قدرت بـ 414 كبسولة مهلوسة وذلك بعد عملية تفتيش لمسكن أحد المشتبه فيهما.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بخصوص الحيازة، النقل وتخزين المؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة لغرض الاتجار غير الشرعي بها.