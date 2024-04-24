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مجتمع

المدية: ترحيل 126 عائلة إلى سكنات جديدة

24 افريل 2024 ()
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أشرفت اليوم السلطات المحلية بالمدية على عملية ترحيل حوالي 126عائلة ظلت مقيمة منذ سنوات طويلة بسكنات هشة، بحي قوجيل بإحدى المحتشدات التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية ببلدية وزرة.

وتدخل عملية الترحيل في إطار البرنامج العمومي للقضاء على السكن الهش والوضيع.

والجدير بالذكر أن عمليات مماثلة، مست قاطني السكنات الهشة بكل من حي الملعب و الثكنة، لتتواصل هذه العملية تدريجيا كلما توفرت سكنات مخصصة لهذا الغرض حسب السلطات التي تهدف من خلالها إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن بإعادة إسكانه في سكنات لائقة تضمن له العيش الكريم، واسترجاع مباني أو أراضي كانت مشغولة من طرف العائلات و إعادة تخصيصها لاحتضان مرافق عمومية، و القضاء على النقاط السوداء في مجال العمران و إعادة تركيب النسيج العمراني للمدن.

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