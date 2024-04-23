القضاء على إرهابي وتوقيف عناصر دعم للإرهاب

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 23 أفريل 2024، عديد من العمليات النوعية في كامل التراب الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي تمكنت من القضاء على الإرهابي "خطار أمحمد" المدعو "إسماعيل"، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة الثنية الكحلة بالمدية، واسترجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما أوقفت مفارز أخرى (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. وحسب ذات البيان، فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (66) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (78) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (50038) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (140) شخصا وضبطت (34) مركبة و(175) مولدا كهربائيا و(75) مطرقة ضغط و(236) قنطارا من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (17) شخصا آخر وضبط بندقية (01) رشاشة FMPK و(15) بندقية صيد وكميات من الذخيرة و(12055) لتر من الوقود و(18) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(142) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وإنقاذ (10) أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (512) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.