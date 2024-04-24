مستغانم: توقيف 5 أشخاص بحوزتهم أقراص مهلوسة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من توقيف 05 أشخاص في قضيتين منفصلتين وحجز منهما 935 قرصا مهلوسا و ثلاث صفائح من الكيف المعالج بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة و مبلغ مالي يقارب 90 مليون سنتيم .

وجاءت العملية الأولى إثر قيام عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى باستغلال معلومات مفادها حيازة أحد الأشخاص على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بأحد الأحياء الشعبية بمدينة مستغانم.

وبعد عملية الترصد تم توقيفه وضبط بحوزته على 13 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريقابالين 300ملغ مهيأة للترويج ومبلغ مالي قدره 900دج من عائدات الترويج.حيث مكن التحقيق معه من تم تحديد هوية ممونه الرئيسي وبعد تفتيش مسكنه بموجب إذن قضائي تم العثور على 900 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 131.000دج، كما تم توقيف شريكيهما وحجز مبلغ مالي قدره 744.700دج و 20 قرصا مهلوسا بالإضافة إلى سيف.وعليه تم تحرير ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم،وقدموا بموجبه أمام نيابة محكمة مستغانم.

وفي سياق تدخلهم استغلت الشرطة معلومات أمنية تفيد حيازة أحد الأشخاص على كمية من المؤثرات العقلية يقوم بتخزينها بمسكنه قصد ترويجها بمدينة مستغانم،حيث تم تحديد هويته وتوقيفه.

وبعد تفتيش مسكنه بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تم العثور على ثلاث صفائح من المخدرات و بندقية صيد بحري،وقارورة غاز مسيلة للدموع،ومبلغ مالي قدره 2560دج من عائدات الترويج .