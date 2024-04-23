اتفاقية لاستغلال المياه الجوفية بين الجزائر وتونس وليبيا

تقرر رسميا، استحداث آلية للتشاور بين الجزائر وتونس وليبيا حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية، مقرها الجزائر.

وهو ما جاء في " بيان الجزائر"، الذي توج اجتماع اليوم، بين وزيري الري الجزائري والتونسي، و ووكيل وزارة الموارد المائية في ليبيا، حيث شدد على ضرورة التعجيل في تفعيلها، بمراعاة مبدأ سيادة كل دولة على مياهها الجوفية. ودعا بيان الجزائر للاجتماع الوزاري الجزائري والليبي والتونسي، المنعقد في فندق الشيراتون، بالعاصمة، بخصوص إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة، على مستوى الصحراء الشمالية، إلى التعجيل بتفعيل هذه الآلية، التي تؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد المائية كمورد إستراتيجي حيوي لكل دولة، و للمنطقة بأسرها.

و يدخل ذلك، حسب البيان، في إطار ضرورة ملحة، لتطوير مقاربة جديدة تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الموارد المائية بطريقة مستدامة، مع مراعاة مبدأ سيادة كل دولة على مياهها الجوفية.

و في هذا الإطار يضيف البيان، تم الاتفاق على إنشاء آلية للتشاور، حول المياه الجوفية المشتركة، بين الدول الثلاث، على مستوى الصحراء الشمالية، ويكون مقرها الجزائر العاصمة.