حجز 960 كبسولة من المؤثرات العقلية بميلة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الأول بأمن دائرة تاجنانت بميلة، خلال هذا الأسبوع، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، يقوم بترويج المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة على مستوى مدينة تاجنانت، مع حجز 960 كبسولة من المؤثرات العقلية.

تعود حيثيات القضية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، إلى معلومات تحصلت عليها عناصر الفرقة، مفادها قيام أحد الأشخاص بجلب كمية من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الجنوبية للوطن و ترويجها على مستوى إقليم دائرة تاجنانت، على متن مركبته السياحية، ليتم وضع خطة ميدانية أسفرت عن توقيف المركبة التي يقودها المشتبه فيه، و بعد إخضاعها لعملية التفتيش الأمني الدقيق تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 960 وحدة، كانت مخبأة بإحكام تحت كرسي السائق، كما تم حجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدر بـ: 15 مليون و 600 ألف سنتيم، ليتم حجزها و تحويل المعني للمصلحة و فتح تحقيق في القضية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيه، تم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.