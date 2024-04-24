جيجل: حملة تطوعية لإعادة بناء جسر "الأمل"

شرع أهالي دوار بني فرح ببلدية بودريعة بني ياجيس بجيجل في حملة تطوعية لإعادة بناء جسر "الأمل" الذي تعرض للانهيار بعد فيضان وادي جن جن خلال الأمطار الطوفانية التي شهدتها الولاية يومي 28 و29 فيفري الماضي.

وتأتي الحملة التطوعية في سياق المبادرات التي يقوم بها أبناء الدوار لفك العزلة عن منطقتهم، وإعادة إعمارها بعد النزوح الجماعي الذي كانت قد شهدته خلال العشرية السوداء، وهم الذين كانوا قد شيدوا الجسر المذكور الذي يمتد على طول 40 مترا بإمكانياتهم وسواعدهم في إطار ما يعرف بـ "التويزة" في شهر جانفي من سنة 2016.