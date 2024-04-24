تمرين تكتيتكي بالرمايات الحقيقية (فيديو)

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، بميدان المناورات للقطاع العملياتي "العقيد لطفي" بالناحية العسكرية الثالثة على تنفيذ تمرين تكتيتكي بالرمايات الحقيقية.

ووفق بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، فإن التمرين التكتيكي قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للقطاع العملياتي "العقيد لطفي"، كما اتسمت الأعمال القتالية باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات.

وأضاف ذات المصدر، أن الاحترافية العالية في تنفيذ هذا التمرين التكتيكي يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموجودة في الحوزة