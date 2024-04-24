قسنطينة: إصابة 12 شخصا بجروح في حادث انحراف حافلة

أصيب 12 شخصا بجروح متفاوتة في حادث انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين وقع اليوم الأربعاء بمدينة قسنطينة، حسب ما علم من مديرية الحماية المدنية.

وأوضحت خلية الإعلام و الاتصال لذات المديرية بأن الأمر يتعلق بحادث حافلة لنقل المسافرين تضمن النقل بين حي بوالصوف (قسنطينة) وبلدية الخروب بعد انحرافها وانقلابها بحي "أوناما" بعاصمة الولاية، مشيرا إلى أن هذا الحادث قد

تسبب في إصابة 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 34 و59 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.

و قد تم نقل الجرحى إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس لتلقي العلاج، حسب ما ذكره نفس المصدر.

للتذكير، أصيب مساء الثلاثاء 27 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة وذلك في 4 حوادث مرور وقعت بكل من قسنطينة وعين سمارة و المقاطعة الإدارية على مجلي.