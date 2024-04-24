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مجتمع

وهران: التلميذة المصابة تخرج من دائرة الخطر

24 افريل 2024 ()

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أكد أمين ربوحة، المكلف بالإعلام على مستوى المؤسسة الاستشفائية الدكتور بن زرجب بوهران، بأن الفرق الطبية المشرفة على متابعة الوضع الصحي للتلميذة التي خضعت لعملية جراحية على مستوى الرأس عقب انهيار سقف قسم مدرسة السايح رحو، بأن الضحية تجاوزت مرحلة الخطر، حيث تم إخراجها من غرفة العمليات وستخضع للرقابة الطبية لمدة 48 أو 72 ساعة قبل أن يتم السماح لها بمغادرة المرفق الطبي باتجاه بيتها العائلي.

وحسب ذات المتحدث، فإن "تشخيص إصابة المعنية هو كسر في الجمجمة اتضح بأنه غير عميق لحسن الحظ "، مضيفا بأن " الضحية الثاني الذي يعاني من كسور، هو في وضعية صحية جيدة، بدليل مغادرته لأسوار المستشفى مساء أمس".

 

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