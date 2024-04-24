تفكيك شبكة دولية تتاجر في الكوكايين

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية للمقاطعة الرابعة للشرطة القضائية بوشاوي بالتنسيق مع المصلحة الولائية للاستعلامات العامة، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في الاستيراد والاتجار غير الشرعيين بالمخدرات الصلبة حيث تم توقيف تسع أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت إثر استغلال معلومة مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بترويج المخدرات الصلبة كوكايين بعدة أحياء ببئر مراد رايس والشراقة.

وأضاف البيان أن المصالح بعد أجرت تحريات أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، مع حجز 1 كلغ من المخدّرات الصلبة "كوكايين"، بالإضافة إلى نصف صفيحة من المخدرات "قنب هندي"، ومبلغ من العملة الوطنية قدره 60000 دج من عائدات ترويج السموم و 4 مركبات ودراجة نارية.