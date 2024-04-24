آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

تفكيك شبكة دولية تتاجر في الكوكايين

24 افريل 2024 ()

38serv

+ -

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية للمقاطعة الرابعة للشرطة القضائية بوشاوي بالتنسيق مع المصلحة الولائية للاستعلامات العامة، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في الاستيراد والاتجار غير الشرعيين بالمخدرات الصلبة حيث تم توقيف تسع أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت إثر استغلال معلومة مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بترويج المخدرات الصلبة كوكايين بعدة أحياء ببئر مراد رايس والشراقة.

وأضاف البيان أن المصالح بعد أجرت تحريات أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، مع حجز 1 كلغ من المخدّرات الصلبة "كوكايين"، بالإضافة إلى نصف صفيحة من المخدرات "قنب هندي"، ومبلغ من العملة الوطنية قدره 60000 دج من عائدات ترويج السموم و 4 مركبات ودراجة نارية.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات

    18287 قراءة
  • 3

    هذا ما يبرز انحياز الكاف

    18204 قراءة
  • 4

    هكذا ستكون واجهة خليج الجزائر قبل 2030

    12355 قراءة
  • 5

    استفزاز مغربي جديد

    11022 قراءة