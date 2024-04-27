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تعليمات جديدة لوزارة السكن

27 افريل 2024 ()

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قامت لجنة خاصة برئاسة المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة مرفوقة بالمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، السبت بزيارة ميدانية لمشروع إنجاز قطب سيدي بودراهم الحضري بولاية بجاية.

وحسب بيان للوزارة، فقد "تبين خلال بداية المعاينة أن أشغال تهيئة المدخل الرئيسي ماتزال تراوح مكانها، في ظل نقص عدد العمال".

وعليه، أضاف نفس المصدر، "أعطى المدير العام للسكن بالوزارة والمدير العام للوكالة مهلة 24 ساعة للمؤسسة المنجزة، من أجل الإستعانة بالمؤسسات المناولة، مضاعفة عدد العمال والمعدات، وتوفير العتاد والمستلزمات اللازمة لإستكمال الأشغال قصد إستدراك التأخر المسجل، وأمر المدير العام للوكالة بتشديد الحرص والوقوف اليومي على هذه المؤسسة من أجل استكمال تعهداتها".

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