Attaf s'entretient avec son homologue saoudien à Riyad

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu, dimanche à Riyad (Arabie saoudite), avec son homologue saoudien, le prince Faisal Bin Farhan, en marge de sa participation aux travaux de la Réunion spéciale du Forum économique mondial, a indiqué un communiqué du ministère.

A cette occasion, "les deux ministres se sont concertés sur les développements de la situation dans la bande de Gaza et l'actualité liée à la question palestinienne, notamment les efforts diplomatiques consentis à tous les niveaux pour mettre fin à l'agression israélienne incessante contre les frères palestiniens et renforcer l'élan de reconnaissances officielles de l'Etat de Palestine", a précisé le communiqué.

La rencontre a également été "l'occasion de passer en revue les relations de fraternité et de coopération unissant les deux pays frères et les moyens de les renforcer davantage", selon la même source, qui ajoute que les deux ministres "se sont félicités de la relance des mécanismes issus du Haut Conseil de coordination et sont convenus de la nécessité de consolider et d'intensifier les efforts en vue de renforcer ces relations dans leur volet économique".