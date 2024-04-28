منصة للذكاء الاصطناعي لتوجيه ناجحي بكالوريا 2024

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم رسميا أول منصة للذكاء الاصطناعي؛ لتوجيه الطلبة حاملي البكالوريا الجدد 2024.

مراسيم إطلاق المنصة الجديدة أشرف عليها وزير التعليم العالي كمال بداري بمقر الوزارة، أين أكد على أهميتها في توجيه أحسن لحاملي البكالوريا، مشيرا إلى أنها أول منتج لطلبة المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي بسيدي عبد الله، وستسمح هذه الأخيرة بتحقيق نسبة أعلى للرضى في صفوف الطلبة الناجحين، وتدخل ضمن استراتيجية الوزارة في التقليل من نسبة الرسوب في السنة الأولى جامعي،

ستخصص بداية من اليوم للمحاكاة حول مهامها على أن تتحول أليا إلى تسجيل الناجحين بعد ظهور نتائج البكالوريا.