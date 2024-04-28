انضمام جامعات ليبية إلى "اتفاقية 5+5" بين الجزائر وتونس

اجتمع اليوم الإثنين رؤساء وممثلو الجامعات الحدودية التونسية والجزائرية بجامعة قفصة التونسية في إطار برنامج تنفيذ بنود اتفاقية 5 + 5 المبرمة بين قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي لكلا البلدين.

وقد تمحور جدول الأعمال الرئيسي لهذا الاجتماع حول موضوع الجامعة المبتكرة والمقاولاتية. ويدوم الاجتماع إلى غاية غد الثلاثاء ويعد الرابع من نوعه منذ التوقيع على الاتفاقية المشتركة.

وحضر اللقاء بالإضافة إلى رؤساء الجامعات المعنية بالاتفاقية كل من والي ولاية توزر والكاتب العام لولاية قفصة نيابة عن الوالي وكذا ممثل القنصل الجزائري بولاية قفصة بالإضافة إلى بعض مسؤولي الجامعات الليبية وعلى رأسهم مدير جامعة صبراتة ورئيس جامعة نالوت وممثلين عن جامعة سرت.

وحسب منسق الجامعات الجزائرية البروفيسور عمر فرحاتي، مدير جامعة الوادي، فقد تناول الاجتماع موضوع توسيع دائرة الاتفاقية حيث تقرر توسيع الاتفاقية لتضم في المستقبل القريب خمس جامعات ليبية وتصبح التسمية 5+5+5 لتصبح الاتفاقية تضم مستقبلا 15 جامعة بمعدل 5 جامعات من كل بلد، وهذا -حسبه- مخرج طبيعي من مخرجات اجتماع رؤساء الدول الثلاث الجزائر وتونس وليبيا الذي انعقد مؤخرا في تونس.

وقدم بالمناسبة، منسق الجامعات الجزائرية ملخصا لمؤشرات المشاريع التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية منها الحاضنات ومراكز دعم المقاولاتية والرقمنة. كما عرض جملة من أرقام النجاح التي تميزت بها جامعة الوادي خاصة في مجال براءات الاختراع ومرافقة الطلبة في مشاريع المؤسسات الناشئة حسب القرار 1275. كما ثمن فرحاتي الجهود التي بذلتها جامعة قفصة لتنظيم هذا الاجتماع وتوفير شروط نجاحه مشيرا إلى عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الجزائري والتونسي تاريخيا ومدى تجذر الروابط الاجتماعية بين البلدين مذكرا بالتحام الشعبين خلال الثورة التحريرية.

يجدر التذكير إلى أن هذه الاجتماعات ستتواصل إلى غاية غدا الثلاثاء خلال يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة مجموعة من الموضوعات التي تستهدف تنسيق الجهود بين مختلف الجامعات لإيجاد أرضية إيجابية لقيام مشاريع تطويرية تندرج في إطار اهتمامات وأهداف الجامعات محل الاتفاقية.