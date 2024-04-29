عطاف يتحادث مع نظيرته السنغالية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع ياسين فال، وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية لجمهورية السنغال، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات البيان أن "الوزير عطاف قد أعرب مجددا لنظيرته السنغالية عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينها على رأس الدبلوماسية السنغالية، معبرا لها عن تمنياته الخالصة بالنجاح في الاضطلاع بالمهمة ذات الثقة الكبيرة التي تم تكليفها بها".

كما أشار ذات المصدر إلى أن "السيد أحمد عطاف قد اغتنم هذه الفرصة ليؤكد لنظيرته السنغالية على الإرادة السياسية والعزيمة الراسخة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إدخال العلاقة الأخوية القائمة بين الجزائر والسنغال، في مرحلة جديدة من التضامن الكبير والتعاون المعزز في شتى المجالات التي تخدم مصالح البلدين".