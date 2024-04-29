غليزان :توقيف 03 أشخاص وحجز كوكايين

تمكن أفراد فصيلة تأمين الطريق السيار شرق غرب بيلل رفقة أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلعسل في غليزان من حجز كمية من الكوكايين، و975 قرصا مهلوسا نوع اكستازي ،156 قرص مهلوس نوع بريقابالين، و85غ مسحوق أبيض من المحتمل أن يكون مخدر، وقارورة سعة 20 مل بها مادة مخدرة، و30غ كيف معالج، وكذا مبلغ مالي قدره 17800دج، ومقص صغير، و03 هواتف نقالة وسيارة تجارية، مع توقيف 03 أشخاص من بينهم امرأة.

وجاءت العملية أثناء القيام بنقطة المراقبة والتفتيش أين تم توقيف السيارة المذكورة أعلاه والذي بدا على سائقها ومرافقته الارتباك. وبعد تفتيشهما وتفتيش المركبة تفتيشا أمنيا دقيقا بالاستعانة بالثنائي السينوتقني، تم العثور على كمية المحجوزات الأولى والمقدرة بـ 975 قرصا مهلوسا نوع اكستازي مخبأة بإحكام داخل كيس بلاستيكي بسترته الرياضية وكمية المخدرات الصلبة المقدرة بـ 15غ كوكايين مخبأة بإحكام داخل ملابسة الداخلية ليتم توقيفهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلعسل.

ومواصلة للتحقيق وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية التي أشرف عليها وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم حجز الكمية الثانية المتمثلة في 156 قرصا مهلوسا نوع بريقابالين و 85غ مسحوق أبيض من المحتمل أن يكون مخدر، وقارورة سعة 20 مل بها مادة مخدرة، و 30غ كيف معالج، ومقص صغير بمسكن المشتبه فيه الكائن بإحدى الولايات الغربية المجاورة، مع توقيف المشتبه فيه الثالث.

وتم تقديم الأطراف والمحجوزات أمام وكيل الجمهورية مباشرة بعد استكمال التحقيق، مع وضع المركبة بالمحشر البلدي.