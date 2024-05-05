تفاصيل جديدة في قضية "مقتل رجل أعمال" بالوادي

كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي، عن تفاصيل قضية العثور على شخص متوفي "رجل أعمال" داخل مسكن بحي السعادة بلدية الوادي.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة، عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، ولاحقا للبيان الصادر بتاريخ 02 ماي الجاري، المتعلق بالعصور على شخص متوفي داخل مسكن بحي السعادة بلدية الوادي.

وأعلنت النيابة، أنه تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة، اليوم الأحد، أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جنايات تكوين جمعية أشرار لارتكاب جناية للمجتمع والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة المقترنة بظروف التعدد والعنف والليل ضد المتهم الأول، والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والعنف والليل ضد المتهمين الثاني والثالث الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد: 42 و176 و177 و254 و255 و256 و257 و261 و263 و353 من القانون العقوبات.

وأضاف بيان السيد وكيل الجمهورية، أنه بعد استجواب المتهمين من طرف السيد القاضي التحقيق أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.