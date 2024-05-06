كشفت قناة "الجزيرة" عن تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين.

ويتضمن مقترح وقف إطلاق النار 3 مراحل كل مرحلة تستمر 42 يوما، ويشمل على وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم وانسحاب قوات الاحتلال كاملا من القطاع في المرحلة الثانية.

كما يتضمن المقترح نصا بالموافقة على كسر الحصار بشكل كامل في المرحلة الثالثة وانسحاب الاحتلال من محور نستاريم كاملا بالمرحلة الأولى والسماح بحرية عودة النازحين.

وقال نائب رئيس حركة "حماس" خليل الحية لذات القناة أن المقترح يتضمن تبادلا للأسرى على 3 مراحل، وذلك بإخراج 30 من نفس الفئة من سجون الاحتلال حسب الأقدمية.

وكشف ذات المسؤول في الحركة الإسلامية أنه في اليوم الأول من المرحلة الأولى من الاتفاق هناك التزام واضح بوقف العمليات العسكرية مؤقتا، مضيفا أن الكرة حاليا في ملعب الاحتلال الصهيوني.