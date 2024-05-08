حجز كمية معتبرة من المخدرات قادمة من المغرب

قضت مفـرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، على الإرهابي المسمى "د. عمر" وبحوزته مسدس (01) آلي وكميـة مـن الذخيـرة. حسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 07 ماي 2024.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (21) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، في حين تم كشف وتدمير (07) مخابئ للجماعات الإرهابية بباتنة و(09) قنابل تقليدية الصنع ببومرداس.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (27) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (182) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (117) غراما من مادة الكوكايين و(36526) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (375) شخصا وضبطت (45) مركبة و(192) مولدا كهربائيا و(113) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (16) شخصا آخر وضبط (09) بنادق صيد و(150469) لترا من الوقود و(80) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(122) قنطارا من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (171) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (289) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.