"عدل 2 ": يلعريبي يأمر بصب شهادات التخصيص في هذا الموعد

ترأس اليوم، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي اجتماعا خصهُ لعدد سكنات عدل المرتقب توزيعها من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بمناسبة الذكرى 62 لعيد استقلال الجزائر الموافق لـ 05 جويلية المقبل 2024.

وأوضح بيان لوزارة السكن والعمران، أن الاجتماع حضرته الإطارات المركزية للوزارة بالإضافة إلى المدير العام لوكالة عدل، المدراء الجهويين (الجزائر غرب، شرق) تيارت التابع لوكالة عدل، حيث تم عرض كل الأقطاب والأحياء السكنية المرتقب توزيعها من طرف المدراء الجهويين.

وخلال الاجتماع واجه بلعريبي، المدير العام والمدراء الجهويين لوكالة عدل بالتزاماتهم فيما يخص عدد السكنات التي التزموا باستكمالها وتوزيعها، وعلى هذا الأساس فقد اعتبر الوزير أن الانتهاء من هذه المشاريع أولوية، وأمر بتسليم محاضر استكمال بعض المشاريع قبل نهاية 30 ماي 2024، كما ألح على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بوتيرة متسارعة واستكمال صب كل شهادات التخصيص الخاصة بمشروع "عدل 02 " قبل نهاية شهر جوان.