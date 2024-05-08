تطابق الرؤى بين الجزائر والكونغو (فيديو)

أدلى رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو، إيسيدور مفوبا، اليوم الأربعاء، بتصريح عقب لقائه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقال المسؤول الكونغولي: "علاقات التعاون بين الجزائر والكونغو علاقات عريقة تعود إلى سنة 1964 ولقد عرفت زخما كبيرا بعودة الرئيس ديني ساسو نغيسو إلى سدة الحكم، هناك توافق تام للرؤى بين الرئيسين الجزائري والكونغولي".

وأضاف ذات المتحدث: "الرئيس ساسو نغيسو يترقب انعقاد اللجنة المشتركة لإعادة بعث بعض الملفات ويتأسف لكون الاتفاقية المبرمة سنة 2017 خلال زيارته للجزائر لم تترجم على أرض الواقع".