فلسطين، الصحراء الغربية .. هذا ما قاله الرئيس تبون

تطرق رئيس الجمهورية خلال كلمة ألقاها بمقر وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، إلى مواقف الجزائر من القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

وجدد رئيس الجمهورية التزام الجزائر الثابت واللامشروط تجاه القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

قال الرئيس تبون: "هناك طبخة لا نقبلها تقضي بتناسي شعب فلسطيني يريد إقامة دولته، يريدون محو كل شيء، فلسطين يجب أن تصبح دولة والتنازلات التي قدموها فيها كفاية، وضعوا السلاح ووقعوا اتفاقيات أوسلوا، آن الأوان لقيام دولتهم".

من جهة أخرى صرح رئيس الجمهورية: "الشعب الصحراوي يجب أن يجري الاستفتاء سواء بنيله الاستقلال أو اختياره قرارات أخرى، الشعب الصحراوي هو الذي يقرر ولا أحد يقرر في مكانه، هناك شبان ولدوا في المخيمات وبلغوا 45 سنة من عمرهم، يجب على الأمم المتحدة أن تضطلع بدورها، هناك شعب مصيره مازال على طاولة لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة إذا يجب التسريع في تصفية الاستعمار، لن نتخلى عن الشعب الصحراوي أبدا".