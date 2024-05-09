عرقاب يستقبل من طرف نائب الرئيس التركي

استقبل، اليوم الخميس، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب من طرف نائب الرئيس التركي وذلك على هامش انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة الحكومية الجزائرية التركية.

وأوضح بيان الوزارة، أن نائب الرئيس التركي حمل عرقاب نقل التحيات الأخوية من رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، إلى أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما أكد نائب رئيس الجمهورية التركية على أهمية تعميق المشاورات وبحث فرص تعزيز الاستثمار والشراكة بين البلدين في عديد القطاعات على غرار قطاع الطاقة والمناجم، مؤكدا عزم بلاده على تقوية العلاقات الأخوية مع الجزائر.

وحسب ذات البيان ، فقد نوه الطرفان بفرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في مجالات، الصناعة والصناعات التحويلية، والإنتاج الصيدلاني، النقل، تكنولوجيا الإعلام والاتصال، المؤسسات الناشئة، الفلاحــة والري والاشغال العمومية.

كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون في قطاع الطاقة والمناجم وخاصة في مجال المحروقات وتطوير صناعة البتروكيماويات وإنتاج ونقل الكهرباء والطاقات المتجددة، وأوجه تعاون أخرى مرتبطة بتبادل الخبرات وكذا فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع المناجم في الجزائر، لا سيما في مجال البحث والاستكشاف والاستغلال وإنتاج الموارد المعدنية والمعدن النادرة.

وعلى الصعيد الدولي، ثمن نائب رئيس الجمهورية التركية بجهود الجزائر، بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وكذا مساعي الجزائر الرامية إلى منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.