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مال و أعمال

"التوقيع على اتفاقيات لمشاريع منجمية هامة"

9 ماي 2024 ()

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كشفت المديرة العامة للمناجم نجيبة بورنان، اليوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ58 لتأميم المناجم والذكرى السابعة والخمسون لتأسيس شركة سوناريم، التوقيع على عقود واتفاقيات بخصوص مجموعة من المشاريع المنجمية.

وذكرت المتحدثة إنها انطلاقة حاسمة لمرحلة جديدة للحوكمة الرشيدة لإدراج إمكانيات القطاع المنجمي ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، والإسهام في بناء اقتصاد منتج ومتنوع من خلال الاستغلال العقلاني للقدرات المنجمية الوطنية.

وأشارت إلى إصدار الطوابع البريدية المخلدة للذكرى تأميم المناجم وتأسيس شركة سوناريم.

 

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