Signature d’accords concernant d’importants projets miniers

La Directrice générale des Mines au ministère de l'Energie et des Mines, Nadjiba Bourenane, a annoncé la signature de contrats et d'accords concernant plusieurs nouveaux projets miniers, à l’occasion de la célébration du 58ème anniversaire de la nationalisation des mines et du 57ème anniversaire de la création de la société Sonarem.

Elle a souligné que cela marque le début d'une nouvelle phase de la bonne gouvernance visant à intégrer les ressources du secteur minier dans la stratégie économique nationale, contribuant ainsi à la construction d'une économie productive et diversifiée, grâce à une exploitation rationnelle des capacités minières nationales.

La même responsable a annoncé l’émission de timbres postaux commémorant la nationalisation des mines et la création de la société Sonarem, tout en soulignant l'importance historique de ces événements pour le pays.