هذه هي "كوطة" الجزائر من التونة الحمراء

تنطلق، غدا الخميس، الحملة الوطنية لصيد التونة الحمراء التي تعرف هذه السنة ارتفاعا في الحصة المخصصة للجزائر في صيد هذا النوع من الأسماك بـ 40 طنا مقابل 20 طنا خلال العام الماضي.

وقال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، على هامش زيارة عمل وتفقد إلى ولاية مستغانم إنه ستشارك في هذه الحملة التي تهدف إلى صيد الحصة الإجمالية للجزائر المقدرة بـ 2.046 طن 34 سفينة متخصصة في الصيد في أعالي البحار.

وأردف الوزير قائلا: "هذا مكسب لبلادنا التي أصبحت تلتزم بصيد حصتها من التونة الحمراء كاملة"، مشيرا إلى أن "العام الماضي شهد تصدير ما قيمته 27 مليون دولار في إطار مساعي الحكومة لتنويع الصادرات الوطنية خارج المحروقات".

وذكر الوزير بأنه يتم الانطلاق في شهر جوان المقبل في استزراع الأسماك عبر 12 سدا على المستوى الوطني يزاول فيها نشاط الصيد القاري زهاء 60 مهنيا، وهي العملية التي تتم بالتنسيق مع وزارة الري والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ستسمح بتجديد المنتوج على مستوى هذه المنشآت المائية السطحية.

وقال بداني إن الجزائر ارتقت لأول مرة إلى التصنيف الأول على غرار كل الدول الأوروبية خلال الاجتماع الأخير للجنة العامة للمصايد بالمتوسط (CGPM) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" وهو تصنيف يتعلق بالمقاييس والالتزامات في مجال الصيد المستدام.