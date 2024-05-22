استفادة ولاية تيارت من مشروع المياه المحلاة

أعلن، اليوم، والي تيارت، علي بوقرة، عن استفادة الولاية من مشروع مياه البحر المحلاة انطلاقا من منطقة سيدي لعجال بمستغانم بكمية قدرها 300 ألف متر مكعب يوميا لأربع ولايات هي مستغانم، تيارت، غليزان وتيسمسيلت.

وقال الوالي في ندوة صحفية خصصت لمشكل المياه عقب الجفاف الكامل لسد بخدة الممون الرئيسي لأربع بلديات، إن هذا الأخير جف من المياه بسبب الجفاف الذي مس المنطقة في الثلاث سنوات الأخيرة، ما جعل السلطات تلجأ إلى استغلال المياه الجوفية لتغطية النقص المسجل في 4 بلديات، على غرار مناقب واد مينا ببلدية ملاكو ومناقب ببلدية توسنينة الموضوعة في الخدمة مؤخرا لتدعيم شبكة التوزيع ببلدية عاصمة الولاية، عقب زيارة وزير الري طه دربال الشهر الماضي، في انتظار وضع مشروع جلب المياه من منطقة شط الشرقي على الحدود الغربية مع ولاية سعيدة في الخامس جويلية القادم ومشروع مستقبلي لحفر آبار بمنطقة عحرماية ببلدية رشايقة ومصدر آخر للمياه الجوفية ببلدية زمالة الأمير عبد القادر التابعة للولاية المنتدبة قصر الشلالة.

ولفت الوالي إلى تسجيل مشروع مياه البحر المحلاة في برنامج سنة 2024، والمصادقة على دفتر الشروط الخاص به بتاريخ 20 ماي 2024، ونشر إعلان المناقصة بجريدة وطنية، حسب نص رسالة تبليغ وصلته مؤخرا للإعلام بتسجيل مشروع دراسة تزويد عدة بلديات وخاصة الشمالية بالمياه المحلاة من المحطة الجديدة بسيدي لعجال بولاية مستغانم.