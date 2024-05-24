لابورتا يقيل تشافي وهذا هو خليفته..

أعلن الحساب الرسمي لنادي برشلونة أن الرئيس خوان لابورتا أبلغ ظهر اليوم مدرب الفريق تشافي هيرنانديز بأنه لن يستمر كمدرب للفريق الأول في الموسم 2024-25.

وأعرب نادي برشلونة عبر بيان رسمي عن شكره لتشافي على عمله كمدرب، الذي يضاف إلى مسيرته التي لا تضاهى كلاعب وقائد للفريق، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل.

هذا وسيقوم تشافي هيرنانديز الذي لا يزال عقده مع الفريق ممتدا لموسم آخر بإدارة آخر مباراة له كمدرب للبلاوغرانا يوم الأحد في إشبيلية.

وأكد أكثر من مصدر بأن إدارة نادي برشلونة اتفقت مع المدرب الألماني هانسي فليك لتدريب الفريق خلفا لتشافي.