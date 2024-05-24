أمطار غزيرة على 24 ولاية

وضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الأول، باللون الأصفر، خاص بتساقط أمطار غزيرة على شمال البلاد.

وأوضحت ذات المصالح، أن تساقط الأمطار قد تصل أو تفوق 20 ملم محليا، على ولايات: المدية، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، باتنة، خنشلة، سوق أهراس، أم البواقي واليزي، وذلك إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا (23:00) من يوم الجمعة.

كما ستشهد ولايات: عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، غليزان، معسكر، النعامة، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض وتلمسان، أمطار غزيرة قد تصل أو تفوق 20 ملم محليا، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة ليلا (21:00) من يوم الجمعة إلى غاية الساعة الثالثة صباحا (03:00) من يوم السبت.