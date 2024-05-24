إصابة 10 أشخاص في حريق سكن بالجلفة

تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بالجلفة مدعمة بإسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة مساء هذا اليوم، 24 مايو 2024، في حدود الساعة 17:40 لأجل حادث نشوب حريق على مستوى سكن خاص ذو طابقين (R+2) بحي بلغزال مقابل محطة الخدمات ببوتريفيس بمدينة الجلفة. أسفر الحريق عن إصابة 10 أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة.

تتراوح أعمار المصابين بين 12 و50 سنة، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وإجلاؤهم إلى مستشفى المختلط هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة. تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار إلى باقي السكنات المجاورة، رغم تسجيل خسائر مادية معتبرة.

تجدر الإشارة إلى أن السكن كان يشهد أعمال صباغة ودهن، مع وجود بنزين وتسرب للغاز، ما قد يكون قد ساهم في اندلاع الحريق.